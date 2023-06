NAPOLI (ITALPRESS) – L’emergenza sicurezza negli ospedali campani al centro di un’interrogazione portata in Consiglio regionale dal capogruppo di Psi-Campania Libera, Giovanni Porcelli, che questa mattina ha richiesto alla Giunta, in generale di mobilitarsi per ottenere un tavolo monotematico in Prefettura sull’argomento, e nello specifico di attivarsi per ottenere un drappello di polizia che presidi 24 ore su 24 l’ospedale San Giuliano di Giugliano, interessato recentemente da preoccupanti vicende di aggressione al personale sanitario. “Una richiesta condivisibile perchè purtroppo i nostri concittadini non vivono bene le realtà degli ospedali e diventano aggressivi, diventano vandali, quando succede qualcosa ad un loro parente: il presidio va messo”, commenta l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive, Antonio Marchiello che risponde all’interrogazione e sul tema sicurezza negli ospedali annuncia “che il Presidente De Luca ha fatto specifica richiesta al Ministro dell’Interno e ne ha parlato direttamente con il Presidente della Repubblica perchè è un fatto di notevole gravità che va seguito con attenzione”. Per quanto riguarda la fattibilità dell’istituzione di tavolo monotematico in Prefettura, Marchiello è possibilista: “Penso che si farà, ma sarà portato avanti dal Ministro visto che lo abbiamo sensibilizzato e poi il prefetto, che è una persona molto sensibile ai problemi della nostra realtà campana, sicuramente farà la sua parte”.

Soddisfatto della risposta il consigliere Porcelli: “Era un’interrogazione doverosa che dovevamo ai nostri operatori sanitari, pazienti, assistiti perchè è assolutamente necessario tenere alta l’attenzione davanti a un fenomeno dilagante rispetto al quale non possiamo più girarci dall’altra parte: mi fa piacere apprendere stamattina che è stato investito addirittura il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, per quanto mi riguarda ho chiesto e ribadirò la necessità di un tavolo monotematico da farsi in Prefettura rispetto a quello che è il tema della sicurezza dei nostri nosocomi. Ove mai non ci dovesse essere questa possibilità, non escludo, in accordo con altri colleghi consiglieri, di chiedere un’audizione in Consiglio regionale dove convochiamo e cerchiamo di far partecipare il prefetto Palomba. Dobbiamo fare – conclude Porcelli – tutto ciò che è necessario e possibile per tenere alta l’attenzione: chi sta dall’altra parte della barricata a curare i nostri concittadini deve avere la percezione che le istituzioni a tutti i livelli sono vicine a loro e non li abbandoneranno”.

foto xc9 Italpress

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]