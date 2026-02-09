Elicottero da soccorso precipita in una base militare in Libia, almeno 5 morti

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Un elicottero da soccorso è precipitato all’interno della base militare di Al-Sara, nel sud-est della Libia, vicino al confine con il Sudan, durante l’esecuzione di una missione umanitaria.

Lo ha reso noto all’Italpress un medico, sottolineando che l’elicottero era decollato per soccorrere un soldato del Battaglione Subul al-Salam appartenente alle Forze Armate Libiche, dopo che un veicolo militare del battaglione era rimasto coinvolto in un incidente stradale, prima che il velivolo si schiantasse all’interno della base. Ha aggiunto che l’incidente ha provocato, secondo le informazioni preliminari, la morte di 5 persone che si trovavano a bordo dell’elicottero, tra cui un infermiere appartenente al settore sanitario.

