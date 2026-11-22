TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz vince le Atp Finals per la prima volta in carriera. Lo spagnolo, numero tre del mondo, batte il numero 1 del ranking internazionale, ovvero il tedesco Alexander Zverev, in due set, col punteggio di 6-2 7-6(7), nella cornice dell’Inalpi Arena di Torino. Lo spagnolo – che diventa il quarto tennista della storia ad aggiungere alla collezione dei quattro titoli del Grande Slam anche il titolo delle Atp Finals – strappa tre volte il servizio nel primo set al rivale (perdendolo una volta), sfruttando le difficoltà del tedesco sulla seconda e anche i suoi 16 errori gratuiti.

Come nel primo set, anche nel secondo parziale l’equilibrio si rompe nel terzo gioco. Alla prima chance, sullo 0-40, c’è il break di Alcaraz, che subisce però, all’ottavo game, il controbreak di Zverev, che capitalizza la prima occasione del set. Si va al tie break. Dal 3-0 per lo spagnolo, si va al 6-3 per Zverev. Poi la controrimonta di Alcaraz che sulla prima palla della vittoria (sul 7-6) sbaglia la misura col dritto. Alla seconda occasione (sull’8-7) però lo spagnolo non perdona e chiude il match con un rovescio vincente sulla riga.

Dal 1998, ovvero dal successo di Corretja su Moya, un tennista iberico non vinceva le Finals.

Per Alcaraz era la seconda finale nel “Masters” di fine anno, dopo quella persa nel 2025 contro Sinner. Per Zverev era invece il terzo atto conclusivo alle Finals: il tedesco ha vinto il trofeo nel 2018 e nel 2021.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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