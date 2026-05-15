Electrolux, Aepi “Il tavolo di crisi del Mimit non sia un mattatoio per le industrie”

ROMA (ITALPRESS) – “Con l’Electrolux ci troviamo di fronte all’ennesima crisi che arriva come se fosse una calamità naturale. Ma le crisi industriali hanno una genesi ed una motivazione, ed è impensabile che il tavolo di crisi del Mimit sia semplicemente e passivamente in attesa che cadano dal cielo crisi irreversibili” cosi dichiara il Presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinoi.

“Purtroppo il tavolo di crisi presso il Mimit va profondamente riformato, rinnovato e va allargato alla partecipazione attiva delle forze sociali, sindacali e soprattutto datoriali, troppo spesso non coinvolte. Chiediamo formalmente una convocazione da parte del Ministero alle associazioni datoriali per definire nuove strategie e regole delle gestioni delle crisi industriali, e per evitare che il tavolo sia, ancora una volta, solo una sorta di mattatoio per le imprese”

-Foto ufficio stampa Aepi-

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