Giorgetti “Stiamo attraversando una fase complessa, ma l’economia italiana è resiliente”

MILANO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’Italia, stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l’economia italiana si è dimostrata resiliente e sufficientemente solida da affrontare l’attuale incertezza“. Lo ha detto il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti in collegamento con Milano per l’edizione 2026 di Investopia.

“In questo contesto, la responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche rimangono i pilastri centrali della strategia economica italiana – ha aggiunto – Sono essenziali per preservare la fiducia del mercato, la credibilità e la stabilità, e per poter rispondere efficacemente agli shock esterni”.

Secondo il ministro, “questa traiettoria è stata riconosciuta positivamente dai mercati finanziari; e tale riconoscimento è importante perché rafforza la posizione dell’Italia come partner affidabile e prevedibile”.

“Conferma inoltre la solidità della base industriale italiana e dell’economia orientata all’esportazione, che continuano a rappresentare risorse chiave in un contesto globale altamente competitivo”, ha concluso.

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