Egitto-Usa, colloqui tra Abdel Aaty e Boulos su Sudan, Libia e Corno d’Africa

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aaty ha avuto una conversazione telefonica con Massad Boulos, consigliere senior del presidente degli Stati Uniti per gli Affari arabi e africani, nel corso della quale le due parti hanno discusso una serie di questioni regionali di comune interesse. Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri egiziano, il colloquio si è concentrato sulla situazione in Sudan. Abdel Aaty ha ribadito la necessità di preservare l’unità e l’integrità territoriale del Paese, sostenere le istituzioni nazionali e respingere la creazione di entità parallele. Ha inoltre sottolineato l’importanza di un processo politico a guida sudanese per porre fine al conflitto e di una tregua umanitaria come passo preliminare verso un cessate il fuoco duraturo che consenta l’ingresso degli aiuti umanitari.

La telefonata ha riguardato anche gli sviluppi in Libia. Il ministro egiziano ha confermato il sostegno del Cairo all’unità e alla stabilità del Paese, evidenziando l’importanza dell’unificazione delle istituzioni nazionali e del raggiungimento di una soluzione politica globale attraverso un percorso guidato dai libici che conduca alle elezioni presidenziali e parlamentari. Per quanto riguarda il Corno d’Africa, Abdel Aaty ha riaffermato la posizione dell’Egitto a favore della sicurezza e della stabilità della regione, considerata un’estensione diretta della sicurezza nazionale egiziana

Ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere le istituzioni statali e preservare l’unità, la sovranità e l’integrità territoriale dei Paesi della regione. Nel corso del colloquio è stata affrontata anche la questione delle risorse idriche, che l’Egitto considera una questione esistenziale, ribadendo l’importanza del rispetto del diritto internazionale e dell’astensione da misure unilaterali.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).