Egitto, il presidente al-Sisi riceve il consigliere di Trump Massad Boulos

IL CAIRO (ITALPRESS) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto Massad Boulos, consigliere senior del presidente statunitense Donald Trump per gli affari arabi e africani, alla presenza di alti funzionari egiziani e statunitensi. Boulos ha trasmesso i saluti di Trump, mentre al-Sisi ha sottolineato l’importanza del partenariato strategico tra Egitto e Stati Uniti e la volontà di rafforzare la cooperazione bilaterale.

Durante l’incontro sono stati discussi i principali dossier regionali, tra cui Sudan, Libia e Corno d’Africa, e l’organizzazione della seconda edizione del Forum economico egiziano-americano nel 2026. Al-Sisi ha ribadito il sostegno dell’Egitto agli sforzi per porre fine al conflitto in Sudan, confermando il fermo impegno a difenderne sovranità e integrità territoriale. Il presidente egiziano ha inoltre evidenziato che la sicurezza idrica rappresenta una questione esistenziale e una priorità di sicurezza nazionale per l’Egitto. Mentre Boulos ha apprezzato il ruolo dell’Egitto nel promuovere la pace e la stabilità regionale, sottolineando la cooperazione continua tra i due Paesi per ridurre le tensioni e favorire la stabilità.

– foto portavoce presidenza egiziana –

(ITALPRESS).