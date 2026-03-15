Egitto, il governatore del Sud del Sinai saluta la Nazionale Italiana di nuoto in acque libere

ROMA (ITALPRESS) – Il governatore del Sud del Sinai, in Egitto, il generale Ismail Kamal, ha presenziato alla conclusione delle sessioni di allenamento della nazionale italiana di nuoto in acque libere, tenutesi presso il Centro di Sviluppo Sportivo di Sharm El-Sheikh.

L’evento ha segnato la fine del campo di preparazione della squadra azzurra, svoltosi a marzo, alla presenza della vice governatrice Inas Samir, del console onorario italiano a Sharm El-Sheikh Fabio Brucini, del generale Nader Allam, presidente della città di Sharm El-Sheikh, e di Mohamed Fathi, direttore di Gioventù e Sport.

Durante la visita, la delegazione italiana ha espresso vivo ringraziamento al governatore di South Sinai per le facilitazioni fornite dalla provincia, che hanno contribuito al pieno successo del campo di allenamento. Gli azzurri hanno sottolineato come la scelta di Sharm El-Sheikh sia avvenuta tra diverse destinazioni concorrenti, grazie alle eccellenti strutture sportive della città, al clima ideale per gli allenamenti, alla qualità dei servizi offerti e alle acque adatte alle discipline acquatiche.

La delegazione ha inoltre evidenziato la partecipazione di altre squadre italiane al periodo di training: il team Torino (dal 27 febbraio all’11 marzo), il team Aurelio (dal 2 al 12 marzo) e il team Sondrio (dal 27 febbraio al 10 marzo). Tutti hanno confermato l’intenzione di ripetere annualmente questi camp a Sharm El-Sheikh.

Il governatore ha accolto con favore la nazionale italiana e le altre squadre sportive internazionali, sottolineando come l’ospitalità di questi ritiri contribuisca a promuovere il turismo sportivo e ad attrarre ulteriori squadre e nazionali di alto livello verso Sharm El-Sheikh. Kamal ha rimarcato che la città possiede caratteristiche uniche che la rendono destinazione preferita per i ritiri sportivi internazionali: clima mite in inverno, acque calde ideali per gli sport acquatici, infrastrutture moderne, impianti sportivi all’avanguardia e un’offerta turistica diversificata.

“La provincia egiziana – ha concluso il governatore – è impegnata a sostenere con forza questo tipo di turismo che unisce sport e vacanza, rafforzando il posizionamento di Sharm El-Sheikh come meta globale per eventi e campi di preparazione sportivi di livello internazionale”.

– Foto ufficio stampa governatore Sud Sinai Naser El Tony –

(ITALPRESS).