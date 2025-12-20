Edoardo Italia è il nuovo Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani

ROMA (ITALPRESS) – Edoardo Italia, Vice Presidente e Rappresentante dei Giovani CRI, è stato eletto Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG). “Mi sono candidato per la voglia di dare voce alle associazioni giovanili, mettendo a disposizione la mia esperienza personale. Immagino un CNG riconosciuto dai giovani e capace di mettersi veramente al loro servizio: una piattaforma capace di amplificare l’azione delle associazioni che ne fanno parte e di accogliere e coinvolgere nuovi network giovanili”, ha spiegato Italia.

Alla base del suo mandato, ci sarà il confronto costante e strutturato con le organizzazioni e con i giovani stessi: “Cercherò sempre di confrontarmi con tutti i soggetti della società civile e rendere ancora più forte il legame tra parti sociali, rete associativa e Istituzioni, coinvolgendo direttamente il Ministro dei Giovani, Andrea Abodi – ha aggiunto -. Il CNG dovrà essere capace di leggere bisogni e trasformarli in progetti concreti. Solo così ragazze e ragazzi riusciranno a diventare motori di cambiamento, ad essere perno di una società civile capace non solo di rispettare Diritti e libertà ma anche di valorizzare capacità e attitudini, dare forma a idee e sogni”.

