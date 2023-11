UDINE (ITALPRESS) – Si è chiusa sull’1-1 la sfida tra Udinese e Atalanta valida per la 12^ giornata di serie A. Tanto rammarico per i bianconeri di Cioffi che, passati in vantaggio nel primo tempo con Walace, si sono visti soffiare la vittoria in pieno recupero dagli avversari con la rete di Ederson al 92′. L’inizio della gara è tutto di marca orobica ma il primo sussulto offensivo è di marca friulana. Al 30′, ripartenza in contropiede fulminea bianconera con Ferreira che in area avversaria viene abbattuto da Carnesecchi. Aureliano non ha dubbi e assegna la massima punizione, ma dagli undici metri Success spreca clamorosamente mandando il pallone sul palo. Mancato il gol del vantaggio, l’Udinese non si scompone e, con un pò di fortuna, al 44′ Cioffi può festeggiare il gol dell’1-0: dopo la traversa colpita da Samardzic, il pallone arriva tra i piedi di Walace che, senza pensarci, calcia di potenza verso la porta. Sulla traiettoria del pallone c’è Djimsiti che col corpo devia e spiazza Carnesecchi per il vantaggio bianconero. Nella ripresa Gasperini prova dar una scossa ai suoi inserendo Lookman e Scamacca al posto degli evanescenti Pasalic e Muriel. Il cambio di passo sperato dal tecnico nerazzurro non arriva e, al 48′, l’Udinese torna a rendersi pericolosa con Zemura, che davanti a Carnesecchi non trova però il colpo vincente. Poco brillante, l’Atalanta stenta vistosamente e i padroni di casa, al 62′, sfiorano nuovamente la rete. Dal limite dell’area, Pereyra ci prova con una conclusione a giro, ma Carnesecchi è pronto ed evita la rete con una parata decisiva. La fase finale del match è frenetica. L’Atalanta tenta il tutto per tutto alla ricerca del pareggio che arriva in pieno recupero, al 47′, con Ederson che di testa non lascia scampo a Silvestri per l’1-1 che chiude il match.

