Ed Sheeran torna con “Play”, è uscito il nuovo album

MILANO (ITALPRESS) – Ed Sheeran pubblica oggi il suo nuovo album Play. Per celebrare l’uscita, è fuori il video ufficiale del suo nuovo singolo “Camera”, con protagonista Phoebe Dynevor. Co-prodotto da ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) e Louis Bell (Justin Bieber).
“Camera” rafforza la maestria di Sheeran nello scrivere ballate e nella profondità lirica. Ispirata alla moglie Cherry, la traccia trasuda riverenza e serve come celebrazione di una profonda connessione. Diretto dal collaboratore di lunga data Emil Nava, il video musicale ufficiale – con Sheeran al fianco di Phoebe Dynevor di Bridgerton – ritrae le prime fasi di una relazione romantica.
Girato interamente su iPhone dalle prospettive dei personaggi, il video mostra la spontaneità semplice e il brivido del nuovo amore sullo sfondo della pittoresca Città Vecchia della Croazia. I protagonisti viaggiano in scooter, vanno per bar fino a notte fonda, e condividono persino il palco in uno degli spettacoli allo stadio di Sheeran.
– foto ufficio stampa Elena Tosi –
