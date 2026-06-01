Arriva la terza puntata di “Caro Amico”, il podcast di Benji & Fede

ROMA (ITALPRESS) – Esce domani la terza puntata di Caro Amico, il primo podcast di Benji & Fede – disponibile su YouTube, Spotify e Apple Podcast – che vede i due amici interfacciarsi con un ospite speciale e il suo migliore amico. Ospiti della prossima puntata sono i calciatori Massimo Ambrosini e Davide Falcioni, grandi amici dalle prime partite giocate insieme in serie A a vent’anni.

Tra soprannomi improbabili e discussioni su barbecue e grigliate, il nuovo episodio di Caro Amico – si legge in una nota – si muove come una vera raccolta di storie da spogliatoio con due ospiti che di calcio sanno decisamente il fatto loro e che hanno mille aneddoti da raccontare vissuti anche con i colleghi Rino Gattuso, Bobo Vieri e tanti altri fenomeni.

L’amicizia tra Massimo e Davide, cresciuta oltre la rivalità storica tra Pesaro e Fano, è fatta di complicità pura, che emerge nelle battute ironiche e taglienti che si scambiano per tutta la durata dell’episodio. Benji & Fede si inseriscono nel racconto intrecciando le loro esperienze legate al calcio — dalle partite con la Nazionale Cantanti — aprendo poi la conversazione ad altri territori: dalla corsa e le maratone fino agli aneddoti più inaspettati, come il tatuaggio di Ambrosini dedicato a Bruce Springsteen.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Caro Amico. Perché, come dicono anche i ragazzi, “quello che succede nello spogliatoio, rimane nello spogliatoio”. Caro Amico – girato al Padel Palace di Milano alla presenza di pubblico – è il nuovo vodcast di Benji & Fede: una chiacchiera a quattro per scoprire la vera essenza di ospiti speciali attraverso i racconti inediti dei loro migliori amici. Proprio come nel famoso detto “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, ma in versione podcast. Aneddoti assurdi, confessioni inaspettate e un test per mettere a prova la complicità di “coppia”.

-Foto ufficio stampa Elena Tosi-

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