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Cina, realizzato il ponte sulla nuova ferrovia ad alta velocità lungo lo Yangtze
A Chongqing, in Cina, è stato costruito il ponte Tongmucun, un progetto chiave della linea ferroviaria ad alta velocità Yichang-Fuling. Progettata per una velocità di 350 chilometri orari, la ferrovia lungo il fiume Yangtze rafforzerà i collegamenti di trasporto tra est e ovest. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)