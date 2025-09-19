ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi “Per Soldi e Per Amore”, il nuovo album di Ernia per Island Records (Universal Music Italia), disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati fisici CD e Vinile Standard, CD autografato, Vinile autografato (sold out) e Vinile Deluxe (sold out).

“Per Soldi e Per Amore” è il lavoro più intimo e introspettivo della carriera di Ernia: un disco che riflette sul passato, sulle figure chiave della sua vita e sulle motivazioni profonde che danno senso al quotidiano: dal lavoro all’amore, dalle amicizie al rapporto con i genitori. “Questo disco per me rappresenta un giro di boa nella mia carriera: è il primo dopo i 30 anni ed era il momento di tirare le somme sulla mia vita finora”, ha detto l’artista.

Il disco è composto da 12 tracce, con la produzione e la direzione artistica curate da Charlie Charles, producer multiplatino e compagno di un rapporto nato agli esordi e oggi pienamente realizzato in un progetto tanto personale quanto universale. A rendere il lavoro ancora più ricco, Ernia ha scelto di aprirsi al confronto con quattro artisti e amici che hanno avuto un ruolo significativo nel suo percorso musicale: Kid Yugi, Marracash, Club Dogo e Madame.

