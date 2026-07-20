È morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del GIS dei Carabinieri

TRAPANI (ITALPRESS) – E’ morto il Comandante Alfa, tra i fondatori del GIS, il Gruppo di Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri. A darne la notizia è Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, che in una nota sui social ricorda il suo concittadino che ha dedicato tutta la vita al servizio dello Stato, prendendo parte ad alcune delle più importanti operazioni contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Un percorso vissuto sempre con grande riservatezza, coraggio e senso del dovere. “Pur vivendo lontano da Castelvetrano, non ha mai dimenticato la sua città, rimanendo vicino alla comunità anche con gesti concreti di solidarietà, come il sostegno al nostro ospedale, e promuovendo costantemente i valori della legalità”, scrive il primo cittadino, aggiungendo: “Castelvetrano saluta un suo figlio che ha onorato la divisa e servito il Paese con dedizione fino all’ultimo”.

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Comandante Alfa, cofondatore del GIS dell’Arma dei Carabinieri, protagonista di operazioni decisive contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Ha servito l’Italia con coraggio e onore, affrontando pericoli estremi e rischiando più volte la propria vita per difendere i cittadini e far prevalere la legalità – commenta Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati -. Negli ultimi anni si è dedicato con generosità alla formazione dei giovani, trasmettendo i valori della legalità e del senso del dovere presso la sua Accademia di Eupilio, in provincia di Como, che mi aveva mostrato con orgoglio pochi mesi fa. Sono orgoglioso di averlo conosciuto personalmente e incontrato più volte, avendo avuto modo di apprezzarne l’impegno anche nelle numerose attività di volontariato. Conserverò sempre il ricordo della sua umanità, del suo coraggio e del suo instancabile amore per l’Italia. Alla famiglia, ai suoi amici e a tutta l’Arma dei Carabinieri rivolgo le più sentite condoglianze. Il suo esempio continuerà a vivere”.

– Foto Ipa Agency –

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