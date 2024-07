NAPOLI (ITALPRESS) – Un riconoscimento per la passione, l’impegno e i traguardi raggiunti: il Comune di Napoli ha conferito una targa ad Arturo De Nunzio. Il 22enne acconciatore, figlio d’arte, con bottega ai Quartieri Spagnoli, ha conquistato il primo posto al Campionato Nazionale dell’Istituto Nazionale Acconciatori Italiani nella categoria juniores under 25 maschile.

La targa è stata consegnata ad Arturo De Nunzio questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, dall’assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro Chiara Marciani. L’iniziativa è stata promossa dal consigliere comunale Massimo Cilenti, che ha sottolineato come Arturo porti avanti la tradizione degli acconciatori napoletani e come la sua storia rappresenti un esempio per tanti giovani, essendo riuscito col lavoro a raggiungere obiettivi importanti. L’assessora Marciani e il consigliere Cilenti hanno rivolto a De Nunzio anche un “in bocca al lupo” in vista dei Campionati mondiali a cui parteciperà nell’ottobre prossimo a Parigi.

– foto ufficio stampa Comune di Napoli –

(ITALPRESS).

