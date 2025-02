Durigon “Il ponte sullo Stretto è una infrastruttura fondamentale”

PALERMO (ITALPRESS) - “Noi siamo di fronte ad una mancanza di infrastrutture al Sud altissima". Così Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, a margine del "Forum Milano-Palermo Genio Mediterraneo", al Teatro Massimo di Palermo. "Il ponte sullo Stretto - aggiunge - è necessario. E' una infrastruttura fondamentale, che collegherà l’Italia al mondo. E' una risorsa non soltanto per il Sud ma anche per tutta l’Italia”. xd6/vbo/gtr