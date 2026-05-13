Sardegna, “Digital Twin” per rivoluzionare la gestione del territorio

ROMA (ITALPRESS) - Un progetto che potrebbe rivoluzionare le modalità di gestione del territorio sardo. Si chiama Digital Twin, ed è un modello adottato anche dalla Regione Sardegna, che permetterà ai cittadini e agli amministratori isolani un accesso diretto ai dati relativi all'isola, da quelli ambientali a quelli sanitari, da quelli amministrativi a quelli archeologici e culturali. Ne ha parlato Sebastiano Cocco - Assessore degli Affari Generali e del Personale della Sardegna, nel corso della Conferenza Esri Italia 2026 a Roma. Il Digital Twin, basato su una tecnologia GCS, cambierà dunque il modo di procedere alle decisioni politiche, perché avere conoscenza maggiore dei dati permetterà una decisione più consapevole e la possibilità, tramite il modello, di prevedere e quindi prevenire eventi potenzialmente dannosi per il territorio. mec/mgg/gtr