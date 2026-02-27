Durant trascina i Rockets a Orlando, Knueppel rookie da record per Charlotte: il recap Nba

ROMA (ITALPRESS) – Dieci partite nella notte italiana della regular-season dell’Nba. E la scena se la prendono un veterano e un rookie. Kevin Durant è protagonista con 40 punti e otto rimbalzi della vittoria esterna degli Houston Rockets sul parquet degli Orlando Magic col punteggio di 108-113. Il 37enne fatica dall’arco (2/10 al tiro da tre), ma ciò non incide in negativo sulla sua prestazione. Non bastano il 6/10 dalla lunga distanza e i 30 punti di Desmond Bane ai Magic, che continuano a faticare nella ricerca di continuità.

Prosegue invece la stagione esaltante del 20enne degli Charlotte Hornets Kon Knueppel, che nel successo per 109-133 contro gli Indiana Pacers va a segno otto volte dall’arco e stabilisce il nuovo record di triple per un rookie in una singola stagione di Nba (209), superando quello precedente di Keegan Murray. Serata da record anche per Tyrese Maxey, che batte il primato in casa Philadelphia 76ers per triple realizzate in carriera (886, una in più di Allen Iverson), chiudendo con cinque triple e 28 punti nella vittoria per 124-117 sui Miami Heat.

Continua il momento positivo dei San Antonio Spurs, che trovano l’undicesima vittoria consecutiva e blindano il secondo posto ad Ovest. A farne le spese sono i Brooklyn Nets, sconfitti 110-126. Più forti delle assenze i Phoenix Suns che riescono ad avere la meglio dei Los Angeles Lakers (113-110), costretti a fare i conti con la terza sconfitta consecutiva nonostante un Luka Doncic da 41 punti, otto rimbalzi e otto assist. Anche l’altra parte di Los Angeles non sorride. I Clippers subiscono infatti un ko interno contro i Minnesota Timberwolves (88-94). Protagonista è il solito Anthony Edwards che firma 31 punti. Nelle altre partite della notte: gli Atlanta Hawks superano i Washington Wizards per 126-96, mentre i Portland Trail Blazers vincono in casa dei Chicago Bulls per 112-121. Successo esterno anche per i Sacramento Kings, che si impongono per 121-130 sul parquet dei Dallas Mavericks, e per i New Orleans Pelicans, che vincono 118-129 contro gli Utah Jazz.

