Due poliziotti feriti a Roma, Piantedosi “Necessario introdurre nuovi strumenti di tutela”

ROMA (ITALPRESS) – “Per l’ennesima volta i rappresentanti delle forze dell’ordine sono stati aggrediti senza motivo mentre con la consueta professionalità svolgevano il loro lavoro per garantire il fondamentale diritto di manifestare in sicurezza. Ai due poliziotti feriti a Roma va la mia solidarietà e vicinanza. Questo ulteriore episodio, accaduto proprio mentre approvavamo le nuove norme, è la riprova che era necessario ed urgente introdurre nuovi strumenti di tutela del difficile lavoro dei poliziotti e per contrastare l’azione dei violenti che si confondono nelle manifestazioni con il solo obiettivo di attaccare i rappresentanti dello Stato. Nel 2024 ci sono stati 273 feriti tra le Forze di Polizia (+127,5% rispetto al 2023), un dato del tutto inaccettabile”. Lo dichiara il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

