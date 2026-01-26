Due pini si abbattono su un’abitazione a Civitavecchia, nessun ferito

CIVITAVECCHIA (ROMA) (ITALPRESS) – Delicato intervento di soccorso tecnico quello che, nella notte, ha visto impegnati i Vigili del fuoco di Civitavecchia, dalle 21 e fino alle 4.30 in via Apollodoro. Due pini di grandi dimensioni hanno ceduto adagiandosi sulla facciata di un’abitazione. Non si sono registrati feriti.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).