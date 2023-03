LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Altri due naufragi si sono verificati nella zona di ricerca e soccorso maltese, con almeno sette migranti che anno perso la vita. I corpi sono stati recuperati dalla Guardia Costiera italiana che è riuscita a soccorrere altre decine di migranti. Intanto un peschereccio tunisino ha tratto in salvo un altro gruppo.

Altri migranti stanno fuggendo in barca da Sfax in Tunisia per raggiungere l’Italia. Tra venerdì e sabato sono arrivati a Lampedusa – 180 miglia nautiche dalla città portuale tunisina – oltre 2.000 migranti sub-sahariani.

Circa 78 a bordo di un gommone di 12 metri sono stati soccorsi dalla nave Life Support del Ong Emergency nella zona di ricerca e soccorso maltese. Il gommone era sovraffollato e alla deriva, senza possibilità di utilizzare il motore perchè la benzina era finita. Il gommone era già danneggiato e tutti i migranti erano esausti e disidratati.

“Le persone soccorse hanno viaggiato per più di 20 ore senza cibo e acqua”, ha detto un’infermiera a bordo della nave di Life Support. “La nave si trovava in acque internazionali nella zona di ricerca e soccorso maltese. Malta, pur essendo stata informata immediatamente, non ha coordinato le attività di soccorso nè offerto un porto sicuro di sbarco”, ha dichiarato Emanuele Nannini dell’Ong Emergency.

Mentre le autorità italiane hanno incaricato la Ong di procedere verso il porto di Brindisi come luogo sicuro, molte altre imbarcazioni in difficoltà, a sud di Lampedusa, sono rimaste senza alcun altro intervento di salvataggio.

La Ong Sea Watch ha affermato che il suo aereo ha individuato 17 imbarcazioni in difficoltà nel Mediterraneo centrale, aggiungendo che tutte le posizioni delle barche sono state riferiti al centro di coordinamento dei soccorsi maltesi ma non hanno ricevuto alcuna risposta. Ha anche detto che sono stati presi contatti con il centro di coordinamento dei soccorsi libico, ma nessuno era in grado di parlare inglese.

