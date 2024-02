ROMA (ITALPRESS) – Parte con due medaglie, una d’oro e una di bronzo, il team azzurro del Winter Triathlon nella prima gara internazionale dell’anno che ha aperto la strada verso i Mondiali di specialità che si svolgeranno in Italia dal 23 al 25 febbraio a Pragelato. Alessandro Saravalle (Trisports.it), dopo il titolo italiano conquistato a Forni di Sopra e la vittoria nella prima tappa del Suzuki Winter Triathon Circuit di Cogne, vince anche la sua prima medaglia d’oro internazionale di stagione tagliando per primo il traguardo della World Triathlon Winter Cup Harbin, in Cina, davanti al tedesco Sebastian Neef. La seconda medaglia del team azzurro è arrivata con Franco Pesavento (Granbike Triathlon) che ha chiuso la sua prova in terza posizione salendo così sul terzo gradino del podio di coppa mondo di specialità in Cina. Giuseppe Lamastra (Trisports.it) ha chiuso la sua gara in quarta posizione. Dopo la tappa cinese tutte le attenzioni degli appassionati di Winter Triathlon si spostano su Pragelato, dove fino al 9 febbraio sarà possibile iscriversi e partecipare alla rassegna iridata mondiale italiana.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

