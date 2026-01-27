Home Video News Xinhua Droni usati per il raccolto della canna da zucchero nella Cina rurale
Il raccolto della canna da zucchero nello Yunnan della Cina diventa high-tech. I droni ora trasportano la canna raccolta giù dalle colline, sostituendo le persone in un lavoro massacrante. Ogni dispositivo trasporta 25 tonnellate al giorno, facendo risparmiare enormi costi e aumentando l'efficienza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca1 (Fonte video: Xinhua)