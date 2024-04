LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) (ITALPRESS) – Un tribunale maltese ha ordinato alla polizia di Malta di avviare una procedura di estradizione per portare un 31enne napoletano, ad affrontare l’accusa di traffico di droga. L’uomo, proprietario di un bar,

risiedeva a St Paul’s Bay. Non si è presentato in udienza e questo ha portato il magistrato a ordinare alla polizia di fare “tutto ciò che è consentito dalla legge”.

L’uomo, che si ritiene sia in Italia, è stato arrestato nel dicembre 2021 dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e cannabis. E’ stato fermato mentre guidava a Naxxar e durante la perquisizione della polizia in una borsa sono stati trovati cocaina, cannabis, contanti e due telefoni cellulari. La polizia ha condotto un’altra perquisizione a casa sua e in due garage a Msida, trovando circa 1,5 chili di cocaina e 15 chili di cannabis per un valore di oltre 450.000 euro. Rinvenuti anche altri 250mila euro in contanti. L’imputato si è dichiarato non colpevole di traffico e possesso aggravato di cocaina e cannabis, nonchè di altre accuse tra cui il riciclaggio di denaro.

Gli è stata concessa la cauzione nel febbraio 2022 dopo il suo terzo tentativo.

– Foto: Polizia Malta –

(ITALPRESS).