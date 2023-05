LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le autorità maltesi stanno cercando un cittadino italiano accusato di traffico di stupefacenti e che si pensa sia fuggito da Malta.

Un 37enne, non si è presentato davanti a un tribunale maltese venerdì scorso, lasciando le autorità maltesi a cercare l’aiuto di Europol per trovare l’italiano, accusato anche di coinvolgimento in un’organizzazione criminale.

L’uomo è stato arrestato insieme a un 38enne, dalle forze di polizia maltesi in seguito a informazioni ricevute nel novembre 2020, secondo cui un peschereccio “Lucy B” avrebbe importato droga.

Il 25 novembre di quel anno, due persone sono state osservate su una barca entrata nel porto di Marsascala. Dopo aver perquisito la barca, la polizia ha trovato 44 kg di cannabis. Potenza risultò essere il capitano della nave partita dalla Sicilia.

L’uomo è stato citato in giudizio il 27 novembre 2020, ed è stato successivamente rilasciato su cauzione.

Gli imputati, entrambi residenti a Malta, sono stati fermati dalle autorità di Polizia in un’operazione congiunta tra la Squadra Antidroga e l’Unità d’Intervento Rapido, quando la Polizia ha circondato l’imbarcazione a Marsascala.

La polizia maltese hanno arrestato anche un altro cittadino italiano, un 57enne, che stava aspettando gli altri due connazionali. La droga di cannabis è stata scoperta in diversi sacchetti di plastica che erano in sei sacchi di stoffa nascosti in varie parti del varo. Il valore di mercato della droga era di circa 750.000 euro. Perquisizioni effettuate anche presso la residenza degli italiani hanno portato al sequestro di quantità della pianta di cannabis e cocaina.

– foto: polizia maltese

(ITALPRESS).