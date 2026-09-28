Droga dalla Spagna a Cagliari in pacchi postali, due arresti e una denuncia

CAGLIARI (ITALPRESS) – Due uomini di 37 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. Insieme a loro è finito nei guai anche un 26enne, denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. L’indagine parte da una segnalazione arrivata tramite YouPol: i successivi approfondimenti investigativi e un mirato servizio di osservazione hanno consentito alla Polizia di Stato di intercettare due pacchi provenienti dalla Spagna contenenti oltre 4 chili di hashish e più di 250 grammi di cocaina.

L’operazione è stata condotta nella serata di ieri dagli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, impegnati nei servizi di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di uno specifico servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione di uno degli indagati, gli agenti hanno visto il 37enne uscire dall’immobile e salire su un’autovettura condotta da un altro uomo, un altro 37enne anch’egli cagliaritano. Poco dopo, i due hanno raggiunto un corriere di una società di spedizioni, dal quale hanno ricevuto due pacchi. La circostanza ha insospettito gli investigatori, che hanno deciso di intervenire e controllare sia i destinatari sia i colli appena consegnati. I sospetti hanno trovato immediato riscontro. Il primo pacco, proveniente da Barcellona, era indirizzato a un nominativo risultato inesistente all’anagrafe del Comune di Assemini.

Al suo interno gli agenti hanno trovato una confezione contenente oltre 250 grammi di cocaina. Ancora più consistente il contenuto del secondo collo, spedito da Madrid e anche questo destinato a un nominativo risultato inesistente: all’interno erano nascosti 40 panetti di hashish per un peso complessivo superiore ai 4,2 chilogrammi. Il controllo si è quindi esteso alle abitazioni dei due uomini. Nella casa del primo sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di hashish e cocaina, due bilancini elettronici di precisione con tracce di sostanza stupefacente e circa 600 euro in contanti. Anche la perquisizione dell’abitazione del secondo uomo ha consentito di recuperare materiale ritenuto dagli investigatori riconducibile alla preparazione dello stupefacente per la successiva distribuzione: materiale per il confezionamento e il sottovuoto, un bilancino elettronico di precisione e 1.355 euro in contanti provento dello spaccio.

Complessivamente l’operazione ha consentito alla Squadra Mobile di sequestrare circa 300 grammi di cocaina e 4,5 chilogrammi di hashish, oltre al materiale per la pesatura, il confezionamento e alle somme di denaro rinvenute. I due uomini sono stati quindi arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Nel corso dell’operazione è stata inoltre denunciata in stato di libertà una 26enne, presente a bordo dell’autovettura al momento del controllo.

Nei suoi confronti, sulla base degli elementi raccolti allo stato delle indagini, non sono stati ravvisati i presupposti per l’adozione di provvedimenti precautelari. Dell’arresto è stato informato il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, che ha disposto per i due uomini, al termine degli adempimenti di rito, l’accompagnamento presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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