SPA (BELGIO) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio del Belgio in Formula 1. Dopo la rimonta in Ungheria, l’olandese della Red Bull si ripete sul circuito di Spa e, nonostante partisse dalla quattordicesima posizione, domina la gara incrementando il suo vantaggio in classifica generale. Sul podio anche Sergio Perez (Red Bull), secondo, e Carlos Sainz (Ferrari), terzo. Quarto posto per George Russell (Mercedes) davanti a Fernando Alonso (Alpine). Sesto uno sfortunato Charles Leclerc, costretto a fermarsi dopo pochi giri – a causa di una visiera a strappo incastrata nei freni della sua Ferrari – ed a stravolgere la sua strategia. Come se non bastasse, il monegasco è stato penalizzato di cinque secondi al termine della gara per aver superato i limiti di velocità in uscita dalla pit lane. Completano la Top 10 Esteban Ocon (Alpine), Sebastian Vettel (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) ed Alexander Albon (Williams). Ritirati Lewis Hamilton (Mercedes) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

