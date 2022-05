RICCIONE (ITALPRESS) – Si chiude con una doppietta della Pro Novara Scherma la settima giornata del 58° Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Nella spada Giovanissimi e Bambine, infatti, sono Edoardo Semilia e Diletta Freguglia a vincere i titoli italiani di categoria, guidati in pedana dalla maestra Luisa Milanoli. Edoardo Semilia nella sua gara stava per essere eliminato nella semifinale contro Giorgio Roppo della SS Scherma Lazio Ariccia, che comandava l’assalto col punteggio di 9-6 e si trovava a una sola stoccata dalla vittoria, ma è stato capace di mettere a segno quattro punti consecutivi e a conquistare l’atto finale della gara. Emozioni anche dall’altro lato del tabellone dove si è conclusa all’ultima stoccata anche la seconda semifinale, in cui Francesco La Forza dell’Associazione Schermistica Bresso ha superato Tommaso Cuttica del Circolo Scherma Giuseppe Delfino. La finale è stata poi vinta da Semilia per 10-5. Il campione uscente dei Bambini Daniel Ferro (Riviera Scherma) si è invece aggiudicato il Grand Prix Kinder Joy of Moving. Nella spada femminile Bambine la neo campionessa italiana Diletta Freguglia ai quarti ha battuto la portacolori della Methodos Livia Isola 10-3, poi con lo stesso punteggio ha superato anche Ludovica Pensato del Club Scherma Recanati. Finale equilibrata quella tra la spadista piemontese e Virginia Martini del Circolo della Scherma Terni, che alla fine ha ceduto sul 10-8. Terza sul podio anche Sara Gabellotto della Scherma Club Vigevano, mentre il premio del Grand Prix Kinder Joy of Moving è stato assegnato a Eleonora Brignoli della Polisportiva Scherma Bergamo. Domani ultima giornata di gare: in programma la spada femminile Giovanissime e la spada maschile Maschietti.

