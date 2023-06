MISANO (ITALPRESS) – Conclusa la prima giornata di gare del Pirelli Emilia-Romagna round del Campionato Mondiale FIM Superbike presso il circuito di Misano. A’lvaro Bautista (Aruba.It Racing – Ducati) ha vinto Gara 1 precedendo sul traguardo il compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. Entrambi hanno gareggiato con una speciale livrea gialla sulla loro Panigale V4 R, pensata per omaggiare la storia Ducati. Alle loro spalle, sul gradino più basso del podio, Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha Prometeon WorldSBK). La casa di Borgo Panigale vince anche nel WorldSSP: sesta vittoria quest’anno per Nicolò Bulega (Aruba Racing WorldSSP Team), che ha dominato la gara dall’inizio alla fine precedendo sul traguardo Stefano Manzi (Ten Kate Racing Yamaha) e un altro pilota Ducati, Federico Caricasulo (Althea Racing Team). Nel WorldSSP300 prima vittoria assoluta nella classe cadetta per Bruno Ieraci (ProDina Kawasaki Racing) che ha vinto davanti a Mirko Gennai (Team BrCorse), secondo, e Humberto Maier (Yamaha MS Racing/AD78 Latin America Team), terzo sul traguardo.

“Nella prima giornata di gare sul circuito di Misano la scelta pneumatici è stata pressochè unanime. Con queste temperature, infatti, in Superbike la SCX di sviluppo B0800 posteriore e la SC1 anteriore sono senz’altro le opzioni migliori, ma va notato che anche chi ha optato per la SCX posteriore di gamma, come Razgatlioglu, non è stato assolutamente penalizzato dato che le due soluzioni sono prestazionalmente molto simili. Inoltre, le prestazioni di tutti i pneumatici sono state molto costanti dall’inizio alla fine della gara e i piloti hanno potuto spingere al massimo fino all’ultima curva” ha detto Giorgio Barbier, direttore racing moto Pirelli. “Il nuovo record della pista realizzato in Superpole da Bautista con la nuova SCQ è semplicemente la ciliegina sulla torta che ci ha regalato la nuova extra soft. Anche in Supersport SCX posteriore e SC1 anteriore sono state l’accoppiata vincente e la più utilizzata dai piloti. Le gare sono state molto belle, i miei complimenti a Ducati e ai suoi piloti per i risultati ottenuti in questa prima giornata”.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]