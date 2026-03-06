Donzelli “Riforma giustizia riguarda tutti, può aiutare l’economia siciliana”

PALERMO (ITALPRESS) - "Siamo qui per spiegare ai cittadini che la riforma della giustizia riguarda tutti, non solo chi in qualche modo ha a che fare con le aule dei tribunali, che sia avvocato, che sia magistrato, che sia magari qualcuno che per qualche motivo è chiamato in tribunale". Lo sottolinea il coordinatore nazionale organizzativo di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli a margine di un incontro elettorale al mercato Don Orione a Palermo. "La riforma della giustizia riguarda tutti i cittadini - continua Donzelli, - Senza giustizia non c'è sicurezza, non c'è libertà, non c'è nemmeno sviluppo economico: le aziende hanno bisogno di una buona giustizia per avere la serenità nell'investire e quindi produrre occupazione. In una terra particolare come la Sicilia è importante che ci sia una buona giustizia per combattere la criminalità, il malaffare e la criminalità organizzata, ma anche per aiutare l'economia a investire in sicurezza. Vogliamo soprattutto una riforma della giustizia che consenta ai magistrati di avere la carriera in base al merito e non alla tessera della corrente a cui appartengono: questa è una riforma in difesa della magistratura, grazie ad essa i magistrati vedranno valorizzato il merito e non l'appartenenza correntizia". xd8/vbo/mca3