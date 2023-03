Donne, Meloni “Sfida è sulla qualità e non sulla quantità dei ruoli”

"Il punto non è quante donne ci sono ma in quali ruoli, la sfida è quando avremo il primo amministratore delegato donna di una grande società partecipata, è uno degli obiettivi che mi do, credo questa sia la grande sfida della parità". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, alla Camera. sat/gtr (Fonte video: Presidenza del Consiglio)