NAPOLI (ITALPRESS) – Una 30enne guineana è stata violentata nella baraccopoli a pochi passi dall’ex mercato ittico di Napoli. Arrestato dai Carabinieri un 37enne.

Sono state le urla della donna, a richiamare l’attenzione di alcuni residenti. Sul posto, a pochi passi dalla baraccopoli improvvisata tra la strada e i cancelli che delimitano il porto industriale, sono intervenuti i carabinieri. A pochi passi si trova la statua di San Gennaro con il palmo della mano rivolto verso il Vesuvio. Ai militari la donna ha raccontato di essere stata aggredita mentre era in una delle baracche e di essere stata costretta a un rapporto sessuale. Grazie alle indicazioni della vittima, i carabinieri hanno individuato e arrestato l’uomo. In manette è finito un 37enne, originario del Ghana. Accompagnato in carcere, dovrà rispondere di violenza sessuale.

La vittima è stata portata in ospedale.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

