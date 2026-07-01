Brindisi, ad un pregiudicato confiscati beni per 1,5 milioni

BRINDISI (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno eseguito un decreto di confisca definitiva antimafia di quote societarie, disponibilità finanziarie, polizze vita, beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 1,5 milioni.

Il provvedimento rappresenta l’epilogo di mirati accertamenti economico patrimoniali svolti dalle Fiamme Gialle brindisine nei confronti di un noto pregiudicato del capoluogo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e gravato da precedenti penali, tra l’altro, per contrabbando di tabacchi lavorati esteri e traffico di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di ricostruire analiticamente gli investimenti effettuati dal pregiudicato nel corso della sua lunga carriera criminale con i proventi derivanti dalle attività illecite e di rilevare, attraverso un’articolata attività di riscontro, il patrimonio direttamente e indirettamente nella disponibilità dello stesso, il cui valore è risultato sproporzionato rispetto alla capacità reddituale manifestata.

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).