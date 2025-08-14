MILANO (ITALPRESS) – La Polizia Locale di Milano ha proceduto al collocamento in luogo sicuro di 3 minori coinvolti nell’omicidio della Signora Cecilia De Astis. Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione prestata durante la prima fase delle indagini.

Il provvedimento è stato assunto d’intesa con la Procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del Tribunale. Una minore è stata fermata, con la collaborazione della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte, sull’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il conducente dell’auto che ha provocato il decesso della signora De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco. Tutti e tre i minori saranno collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Sono in corso le attività per rintracciare il quarto minore.

