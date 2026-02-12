PALERMO (ITALPRESS) – Una donna è stata accoltellata in strada a Palermo. E’ accaduto nella centralissima via Libertà. Era appena uscita da un negozio di parrucchieri, quando sarebbe stata colpita alle spalle da un uomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. La donna soccorsa dal personale del 118 è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

– foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).