ROMA (ITALPRESS) – Un super Luka Doncic trascina i Mavericks che,

a un passo dalla disfatta, rialzano la testa in gara-4 delle

Finals NBA accorciando sul 3-1. Contro i peggiori Celtics della

stagione, che arrivavano imbattuti da 10 partite, Dallas ha messo

a segno una bella e pesante vittoria, per 122-84, mandando la

serie a gara-5, grazie a una serata da incorniciare del cestista

sloveno. Doncic chiude, infatti, con 29 punti, 5 rimbalzi, 5

assist e 3 recuperi in 32 minuti di gioco. Boston è costretta,

così, a rimandare a gara-5, in programma nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 giugno, la vittoria del diciottesimo titolo, davanti al pubblico di casa.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]