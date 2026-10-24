Doncic non brilla ma il derby Nba di Los Angeles va ai Lakers, Hawks da record

ROMA (ITALPRESS) – Va ai Lakers il primo derby di Los Angeles senza LeBron James e Kawhi Leonard. I Clippers hanno lottato, in particolare nel primo tempo (64-64), arrivando anche a guidare di +6. Ma a metà terzo quarto la fuga di Doncic e compagni chiude i giochi. Luka non vive la miglior serata della sua carriera: mette a referto 23 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ma registra anche 11 palle perse (mai così tante). Le percentuali dall’arco (2/8 per lo sloveno) sorridono più a Reaves che sfiora la doppia doppia da 28 punti e 9 assist con un 3/5 dall’arco. Doppia cifra anche per Kessler (22 punti), Williams (14), Grimes (13) e Thybulle (11). Sono sei i giocatori sopra quota 10 anche in casa Clippers, a cui non bastano i 26 punti di Garland in una serata in cui 26 sono anche le palle perse complessive. Serata da dimenticare per gli Charlotte Hornets, che entrano di diritto nella storia degli Hawks. La vittoria per 128-81 è la più larga della storia di Atlanta, che incenerisce il precedente record stabilito contro Sacramento (126-80) il 15 novembre 2017. Sorridono i Boston Celtics che si impongono per 107-103 sui New York Knicks. Jayson Tatum ha segnato 25 dei suoi 36 punti nel secondo tempo, inclusi sette degli ultimi otto punti della sua squadra. Paul George e Neemias Queta hanno aggiunto 15 punti a testa, respingendo così la rimonta finale dei campioni Nba in carica.

Successo esterno (105-121) per i Dallas Mavericks sul parquet degli Indiana Pacers, mentre i Minnesota Timberwolves espugnano il campo degli Orlando Magic (93-115). Vincono e convincono fuori casa i Toronto Raptors (102-112) contro i Washington Wizards, mentre Miami Heat cede tra le mura amiche ai Detroit Pistons (111-128). Vincono in trasferta anche Houston Rockets (battuti i San Antonio Spurs per 110-114), Memphis Grizzlies (108-111 contro Golden State Warriors), Portland Trail Blazers (120-128 contro i Sacramento Kings) e Chicago Bulls (125-132 contro i Milwaukee Bucks). Bene in casa invece gli Utah Jazz che superano di misura (120-119) i New Orleans Pelicans.

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