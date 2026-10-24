Sfida tra Cobolli e Musetti in semifinale a Lione, ci sarà un italiano in finale

LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ci sarà un italiano in finale al “Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpe”, Atp 250 da 757.320 euro in programma sul duro indoor di Lione che ha preso il posto del torneo di Marsiglia. A sfidare Flavio Cobolli sarà infatti Lorenzo Musetti: il 24enne carrarino, sesta forza del tabellone, è riuscito a spuntarla su Luca Van Assche per 7-6(5) 6-7(9) 6-4 dopo una battaglia finita a notte inoltrata, mentre in precedenza il numero 6 del mondo e prima testa di serie era riuscito a rimontare Brandon Nakashima, quinto favorito del seeding, imponendosi per 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 18 minuti di gioco. Cobolli e Musetti si sono affrontati in una sola occasione nel circuito maggiore: al terzo turno degli Us Open 2025 il 24enne romano fu costretto al ritiro mentre era sotto 6-3 6-2 2-0. Nell’altra semifinale altro derby ma a stelle e strisce fra Taylor Fritz e Tommy Paul.

Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti si sfideranno a Lione nella sedicesima semifinale tutta italiana nel circuito ATP nell’era Open. La serie è iniziata a Firenze, nel 1973, con la vittoria di Adriano Panatta su Paolo Bertolucci. L’ultima, in ordine di tempo, prima del derby di oggi all’Open Parc, resta la più prestigiosa, e anche l’unica non disputata. Ovvero la prima semifinale tricolore in uno Slam in singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, costretto a dare forfait senza scendere in campo a causa di un virus. Prima di Cobolli e Musetti, solo un italiano era arrivato in semifinale nella storia del torneo, che si è disputato a Marsiglia dal 1993 all’anno scorso: Diego Nargiso nel 1994.

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