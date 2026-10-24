Marc Marquez vince la gara Sprint a Philip Island, cade Martin, Bezzecchi 4°

PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Marc Marquez (Ducati) si prende la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo duella per otto giri con Jorge Martin (Aprilia) per poi approfittare della caduta del pilota dell’Aprilia nel corso della nona tornata. Brutta scivolata per lo spagnolo, trasportato fuori dal tracciato in barella. Al traguardo dietro Marc Marquez c’è il fratello Alex (Ducati Gresini), seguito da Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), che completa un’inaspettata tripletta Ducati. Quarto Marco Bezzecchi (Aprilia) davanti a Pedro Acosta (Ktm). Marc Marquez torna in vetta alla classifica piloti con 365 punti, a +10 su Martin e +50 su Bezzecchi.
L’ORDINE DI ARRIVO
1. Marc Marquez (Esp) Ducati in 19’09″411 alla velocità media di 181.1 km/h
2. Alex Marquez (Esp) Ducati a 0″323
3. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 0″590
4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 1″074
5. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 3″689
6. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 6″146
7. Brad Binder (Rsa) Ktm a 7″433
8. Jack Miller (Aus) Yamaha a 7″782
9. Diogo Moreira (Bra) Honda a 10″722
10. Iker Lecuona (Esp) Ducati a 10″773
Giro più veloce: Jorge Martin (lap 4) in 1’27″229 alla velocità media di 183.5 km/h
LE CLASSIFICHE AGGIORNATE
PILOTI
1. Marc Marquez (Esp) 365 punti
2. Jorge Martin (Esp) 355
3. Marco Bezzecchi (Ita) 215
4. Pedro Acosta (Esp) 263
5. Ai Ogura (Jpn) 263
6. Fabio Di Giannantonio (Ita) 252
7. Raul Fernandez (Esp) 236
8. Alex Marquez (Esp) 181
9. Francesco Bagnaia (Ita) 166
10. Fermin Aldeguer (Esp) 125
COSTRUTTORI
1. Aprilia 509 punti
2. Ducati 503
3. Ktm 316
4. Honda 166
5. Yamaha 99
– foto Ipa Agency –
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