VENEZIA (ITALPRESS) – “Il 43 per cento della popolazione attiva in Veneto pratica sport e nel nostro territorio regionale il distretto dello Sport System produce un elevato valore a livello economico. L’humus è fertile per l’avvio del corso di laurea magistrale in “Management delle attività sportive innovative e sostenibili” su cui ha scelto di puntare l’Università degli Studi di Verona in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. Nella consapevolezza del valore educativo e sociale dello sport, il Veneto è la prima Regione ad aver inserito le Giornate dello Sport a scuola con particolare attenzione agli sport invernali”. Così oggi l’Assessore regionale Elena Donazzan con delega all’Università intervenuta al polo universitario di viale Margherita a Vicenza durante il convegno su “Gli scenari futuri dello sport tra innovazione e sostenibilità”, occasione per l’inaugurazione del nuovo corso di laurea magistrale in “Management delle attività sportive innovative e sostenibili”, organizzato a Vicenza dall’Università degli Studi di Verona in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza. “Con Assosport come Regione del Veneto abbiamo inoltre investito per sostenere la pratica sportiva siglando un protocollo con Assosport per il progetto ‘Dote In Movimentò finalizzato ad evitare l’abbandono delle attività sportive da parte di bambini di età compresa fra i 6 e gli 11 anni a causa di ragioni economiche. Lo sport è uno strumento di inclusione sociale. Proprio oggi l’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza ha pubblicato un motore di ricerca con tutte le associazioni sportive territoriali che accolgono persone disabili per fare attività sportiva. I Giochi Olimpici e in particolare i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 saranno occasioni straordinarie per promuovere le opportunità che le discipline sportive offrono a tutti, abbattendo le barriere” ha aggiunto l’Assessore Elena Donazzan.

Sono intervenuti durante il convegno, tra i relatori, il Magnifico Rettore Pier Francesco Nocini, il presidente della Fondazione degli Studi di Vicenza Adamo Dalla Fontana e il presidente del Coni Giovanni Malagò. “Formare i manager del mondo dello sport significa dotare i giovani di competenze richieste dal mercato del lavoro, generando valore aggiunto dal punto di vista economico, con l’incrocio di domanda e offerta di valore ma anche dal punto di vista sociale, perchè attraverso lo sport vengono promossi i valori formativi della sana competizione, autodisciplina e rispetto delle regole che sempre più servono alle nuove generazioni per crescere”, conclude l’Assessore Donazzan.

foto: ufficio stampa regione Veneto

(ITALPRESS).