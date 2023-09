VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’apertura di questo innovation center Copeland dimostra di essere all’avanguardia non solo nei processi di ricerca e sviluppo delle soluzioni elettroniche per la refrigerazione e il condizionamento, ma anche nel campo degli investimenti in formazione e valorizzazione del capitale umano attraverso innovative misure di welfare aziendale”.

Lo dichiara l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro del Veneto Elena Donazzan che oggi ha partecipato al taglio del nastro del nuovo laboratorio di ricerca multifunzionale di Copeland, azienda che ha sede ad Alpago dove occupa 220 lavoratori.

L’assessore Donazzan ha ricordato una precedente visita nel 2018 in occasione dell’avvio di contratto di apprendistato di primo livello in collaborazione con un istituto professionale di Stato, l’IIS Segato di Belluno. L’assessore oggi ha incontrato il giovane, all’epoca diciasettenne e oggi assunto come tecnico di customer service.

“Avere incontrato questo ragazzo mi ha riempita di orgoglio – sottolinea -. E’ la dimostrazione che le aziende che investono in progetti formativi e collaborazioni istituzionali riescono ad avere personale specializzato, formandolo sin dalla scuola superiore. Un modello aziendale virtuoso che va incentivato”.

