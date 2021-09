SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – Dominio delle Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia, 15esima gara (su 22) del Mondiale di Formula 1 che si disputerà domenica sul circuito di Sochi. Il più veloce è stato il finlandese Valtteri Bottas che, girando in 1’34″427, ha preceduto il compagno di scuderia e campione del mondo in carica, il britannico Lewis Hamilton, secondo a 0″211. Terza a 0″227 la RedBull dell’olandese Max Verstappen, leader della classifica iridata e costretto a partire domenica con una penalità di tre posizioni per l’incidente con Hamilton a Monza. Quarta a 0″690 la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, che invece occuperà l’ultima casella della griglia per via della power unit tutta nuova. Settima, a 1″384, l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz, tredicesimo a 2″368 l’italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo). Le seconde libere sono in programma a partire dalle 14.

