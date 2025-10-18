Dombrovskis “L’Ue potrebbe rimuovere l’Italia dalla procedura d’infrazione nel prossimo semestre”

ROMA (ITALPRESS) – Il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis in un’intervista esclusiva al Gr1 ha riferito di aver incontrato il ministro dell’economia italiano a Washington. La stima di Giorgetti è che l’Italia quest’anno scenda sotto il 3% nel rapporto deficit/Pil. “In questo caso – ha detto Dombrovskis a Washington per partecipare all’annual meeting del Fondo Monetario Internazionale – nel prossimo semestre, a primavera, se i dati verranno confermati rimuoveremo l’Italia dalla procedura d’infrazione per disavanzo eccessivo”.

Sull’impatto dei dazi sulla crescita, invece il Commissario agli affari economici ha spiegato: “la Commissione Europea ha fatto delle simulazioni. La previsione è di un rallentamento dello 0,2% per l’Europa, mentre negli Stati Uniti sarebbe dello 0,7%. Poi specificamente riguardo quest’anno – ha detto sempre ai microfoni di Radio Rai – l’economia è stata abbastanza resiliente, ma gli effetti si vedranno soprattutto il prossimo anno”.

Infine a proposito di nuovi aiuti all’Ucraina Dombrovskis ha aggiunto che ” negli incontri con il segretario al Tesoro americano Bessent ho delineato l’iniziativa di prestito di riparazione dell’UE e ho anche cercato il sostegno degli Stati Uniti e di altri partner del G7 per un ulteriore finanziamento dell’Ucraina nei prossimi due anni, e anche il sostegno al programma del FMI, e credo che stiamo facendo progressi in questo senso”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).