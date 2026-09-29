Diversi incendi nella notte nel Nuorese, distrutti due capannoni

NUORO (ITALPRESS) – Diversi incendi hanno colpito nella notte la zona di Macomer, in provincia di Nuoro. Dalla tarda serata di ieri i Vigili del fuoco del distaccamento locale e due squadre della centrale di Nuoro sono stati impegnati tra Macomer, Birori e Sindia in alcuni roghi, di cui i principali in località Sant’Antonio a Macomer e nell’agro di Sindia. Qui due capannoni adibiti al rimessaggio di fieno sono andati a fuoco e sono stati completamente distrutti. L’intervento tempestivo delle squadre ha evitato danni più estesi, ma comunque la furia del fuoco ha provocato la distruzione di quasi le intere strutture.

– foto Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).