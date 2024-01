ROMA (ITALPRESS) – Sono online tutte le informazioni necessarie per manifestare interesse a diventare partner della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La Fidal, infatti, intende procedere alla ricerca di partner che vogliano associare la propria immagine a quella della Federazione stessa, mediante la sottoscrizione di specifici accordi per gli anni 2024 e 2025, in qualità di main sponsor, official sponsor, fornitore ufficiale, partner istituzionale. In base alle manifestazioni d’interesse e alle proposte pervenute, riferite a determinate categorie merceologiche o a determinati eventi, iniziative, manifestazioni, verrà fornita agli operatori economici che avranno risposto all’avviso ogni informazione utile a definire gli aspetti dell’accordo commerciale da stipulare, quali durata, valorizzazione, tipologia ed eventuali esclusive anche merceologiche. Le manifestazioni di interesse, complete della documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro il 2 febbraio 2024 tramite PEC all’indirizzo [email protected].

CLICCA QUI – AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR (pdf)

– foto ufficio stampa Fidal –

(ITALPRESS).