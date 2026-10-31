Cortei, 60 perquisizioni in 23 città per incitamento alla violenza sui social

IPA90375353 - On the occasion of the national strike called by the USB trade union, tens of thousands of people take to the streets to march in protest against the government, rearmament, and the high cost of living. At the end of the march, some participants clash with the police, overturning and setting fire to trash bins.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 60 le perquisizioni effettuate in 23 citta’ da parte della Digos e della Polizia postale nei confronti di soggetti che nelle chat e nelle piattaforme social avevano incitato a compiere violenze nelle recenti manifestazioni di piazza. E’ quanto si legge in una nota della Polizia di Stato.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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