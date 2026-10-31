Cortei, 60 perquisizioni in 23 città per incitamento alla violenza sui social

ROMA (ITALPRESS) – Sono 60 le perquisizioni effettuate in 23 citta’ da parte della Digos e della Polizia postale nei confronti di soggetti che nelle chat e nelle piattaforme social avevano incitato a compiere violenze nelle recenti manifestazioni di piazza. E’ quanto si legge in una nota della Polizia di Stato.

– Foto Ipa Agency –

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