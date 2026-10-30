Assaltano la cassaforte di un golf club a Roma, tre arresti

ROMA (ITALPRESS) – In assetto travisato e radio collegati tra loro, sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato, in collaborazione con le guardie giurate, tre uomini di nazionalità kossovara che avrebbero messo a segno un colpo all’interno di un golf club di Roma Nord, prima di nascondersi per circa quattro ore nel tentativo di guadagnare tempo e sottrarsi alle ricerche. È quanto ricostruito dagli agenti del commissariato Flaminio Nuovo e del XIV Distretto Primavalle. Secondo quando ricostruito dagli investigatori, grazie alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di video sorveglianza, i tre si sarebbero introdotti furtivamente nel perimetro privato, per poi dirigersi verso gli uffici amministrativi del golf club.

Dopo aver forzato una finestra, una volta guadagnatisi l’accesso ai locali, avrebbero puntato direttamente alla cassaforte, riuscendo ad asportarne il contenuto. I tre si sarebbero distribuiti lungo il perimetro, sfruttando la vegetazione come riparo e mantenendo tra loro un costante collegamento radio, secondo uno schema di copertura reciproca funzionale a monitorare le possibili vie di fuga ed eludere le ricerche. Prima di essere bloccati, avevano cercato di opporre resistenza alle guardie giurate nel tentativo di aprirsi un varco lungo una delle possibili direttrici di fuga. Nel corso delle successive perquisizioni sono state rinvenuti e sequestrati arnesi da scasso e un’ascia, oltre alle radio ricetrasmittenti utilizzate per comunicare in sicurezza nel corso dell’incursione.

– foto IPA Agency –

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