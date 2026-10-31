Famiglia intossicata dal monossido di carbonio nel Lucchese, due bambini in ospedale

LUCCA (ITALPRESS) – Un’intera famiglia di origine nigeriana è stata ricoverata in ospedale per la presenza in casa di monossido di carbonio. E’ successo la notte scorsa, attorno alle 3, a Ponte a Moriano, comune della provincia di Lucca.

Inizialmente i sanitari del 118 hanno preso in carico un uomo di 30 anni, portato in codice giallo all’ospedale di Lucca da una ambulanza della Croce Verde. Successivamente è intervenuta anche l’ambulanza infermieristica di Borgo a Mozzano e, valutata la presenza di monossido di carbonio nell’abitazione, anche la moglie e i due figli dell’uomo sono stati portati in codice verde all’ospedale di Lucca.

Dopo la valutazione dei quattro al pronto soccorso di Lucca, sono stati tutti trasferiti, intorno alle 6, alla camera iperbarica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Accertamenti tecnici nella casa da parte dei Vigili del Fuoco per stabilire la provenienza del gas dopo averne rilevato la presenza.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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