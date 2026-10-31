Disordini ai cortei di Roma, 369 identificati e 7 denunce

ROMA (ITALPRESS) – Sette denunciati e 369 identificazioni. È il bilancio delle attività di polizia su quanto avvenuto ieri a margine dei Cortei non preavvisati che si sono svolti a Roma. Due soggetti sono stati denunciati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, 2 per travisamento in luogo pubblico e porto di oggetti atti ad offendere, 1 per blocco stradale, 1 per porto di oggetti atti ad offendere, 1 per travisamento in luogo pubblico. La posizione di tutti i soggetti identificati è al vaglio degli uffici della Questura di Roma ai fini degli addebiti di responsabilità penali ed amministrative rispetto alle condotte poste in essere. Sono oggetto di valutazione anche eventuali contestazioni amministrative in relazione all’interruzione della circolazione viaria e tranviaria procurata dal blocco posto in essere in viale Aventino, quando un gruppo dei soggetti durante le procedure di identificazione si è seduta sulla sede stradale allo scopo di rallentare o impedisce le attività di identificazione. Numerosi soggetti, tra gli identificati, risultano provenire da altre città e provincie d’Italia, la Divisione Anticrimine della Questura di Roma ha già avviato anche l’istruttoria utile all’adozione di eventuali Fogli di via con divieto di ritorno nel comune di Roma, per una durata che sarà modulata sulla base dei singoli profili individuali, nel rispetto dei presupposti di legge.

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